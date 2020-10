Jean-Charles BOURDIER

Consultant et conseil en stratégie auprès :

-des groupes médias et de la communication

-de la sphère publique auprès des exécutifs des grandes collectivités territoriales et des élus au niveau national dans le secteur de la société de l’information et de l’économie numérique.

-des entreprises concernées par l’évolution des usages et des besoins touchant à la consommation des services et des produits



MEDIAS



-Journaliste , Directeur de la rédaction-rédacteur en chef du quotidien le Républicain-Lorrain (1981-1996), en charge du développement du groupe (1996-2005).Journaliste économique et financier (1968-1980) éditorialiste et commentateur politique presse et TV (1980-2005). Porteur de projets numériques pour divers groupes médias.



-Membre de l’Assemblée permanente du SPQR (Syndicat de la Presse quotidienne régionale)



-Administrateur de TPR (Télévision presse régions)



-PDG de France PA (les annonces emplois de la PQR sur le Net) 2002



-Président de la Section française de l’UPF (Union de la Presse Francophone)- plus de 3000 journalistes francophones répartis dans 125 pays -(1999-2004).



-PDG de TVEL (Télévision en ligne) 1997-2003



-Pressenti pour la Présidence de l’AFP ( 1999)



-Administrateur de la Cité des Sciences et de l’Industrie au titre du Ministère de l’industrie.(2000-2006)



-Membre du Bureau exécutif du RIAM (Réseau recherche et innovation en audiovisuel et multimédia) représentant le Ministre de l’industrie.



-DG Société Argent-Régions (Groupe Investir-PQR) éditeurs de suppléments financiers (1995-2002)pour 14 quotidiens régionaux





ACTIVITES PUBLIQUES



-Président de la mission gouvernementale et auteur du Rapport, « Hauts débits, nouveaux contenus, nouveaux services, nouveaux usages », demandé et remis à M. Christian PIERRET, Secrétaire d’Etat à l’Industrie( décembre 2000). Elaboré avec l’aide des services du ministère de l’économie des finances et de l’industrie ce document de référence, avec les propositions qu’il contient sur les plans réglementaires et économiques , est à la base pour une large part de la stratégie et de l’action de l’Etat dans le domaine des nouvelles technologies et de l’implication des divers acteurs publics et privés



-Chargé de mission par M. François FILLON, Ministre délégué à la poste aux télécommunications et à l’espace (1997-1998). Auteur du rapport « Presse et multimédia : diagnostics, orientations et actions)Elaboré avec l’aide des services de l’Etat et des organisations professionnelles des médias ce document annonçait et décrivait les nouveaux modèles économiques et leurs effets sur les entreprises de presse écrites et le secteur de l’audiovisuel.



-Conseillé du Président- du Conseil Régional de Lorraine pour la conception et le montage ,le lancement d’une plate-forme de services numériques pour les TPE (2006-2010).Véritable matrice associant les actions spécifiques des corps intermédiaires des sphères publiques et privées, pouvant être dupliquée dans d’autres Régions françaises en prenant en compte les spécificités et l’existant de chacune d’entre elles ainsi que le jeux des acteurs.



-Délégué général de la CNIE (Communauté numérique interactive de l’Est) 1995 –2004 crée avec J-M Rausch, maire de Metz : Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Moselle, 21 communautés de communes du département, CCI, Université de Metz, France- Télécom, Cegetel, TDF, Le Républicain lorrain, BPL, Caisse d’Epargne etc..(initiateur du réseau à Haut débit financé par le CG 57 )



-Délégué général du Club des Communautés numériques (CCN) qui regroupait au niveau national, au sein de l’AMGVF (Association des Maires des Grandes villes de France) plus de soixante collectivités locales et territoriales.2000-2005



Mes compétences :

Presse écrite

Développement économique

Économie numérique

Conseil en stratégie

Médias

Consultant

Audiovisuel