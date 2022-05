Patrice DEGAND

Structure SASU CNPC

DEGAND patrice

President directeur

5709 Boulevard saint Gabriel

62200 Camiers

Tel : 0608348657

degandpatrice@gmail.com



Expert en contrôle par ultrasons (niveau 3) et magnetoscopie N3 25 années d'expérience, contrôle par ressuage et magnétoscopie coloré ou fluo

Dans les secteurs d'activités suivants:

Maintenance et suivi de fabrication.

Domaines de compétences:

Ultrasons, ressuage, magnétoscopie, management qualité et sécurité, conseils techniques.

COFREND 3 Ultrason

COFREND 3 Magnetoscopie

COFREND 2 ultrason, magnétoscopie, ressuage

Habilitations :

Risques chimique

HN2

PR2

QSP en cours

Arcelor Accueil







Types d'interventions:

Contrôle par ressuage, magnétoscopie et ultrasons en Chaudronnerie, Pétrochimie, Edf, Réparation navale, Sidérurgique

Inspection suivi de fabrication et expediting

Responsable technique en CND, management des équipes de contrôle et des interventions, montage des dossiers clients et compte rendu des résultats.

Expertises en ultrasons (niveau 3), conseils pour la mise en œuvre des contrôles, rédactions de procédures.

formateur CND

Jury examinateur examen cofrend

Management qualité et sécurité (iso et mase )







Outils informatiques maîtrisés:

EXCEL, WORD

Localisation géographique:

DUNKERQUE et BOULOGNE SUR MER

Champ d'action géographique:

France entière

Langues:

Français, notions anglais technique

Références Expériences:

-creation entreprise sas CNPC

-suivis de réparations navales aux ARNOS Dunkerque

-contrôles sur fabrications offshores chez SOCARENAM Calais pour TECHNIP

-management des contrôles chez ARCELOR MITTAL dunkerque

-Directeur d’une société de contrôle pendant 6 ans

-inspecteur en raffinerie

-mise en place du référentiel ISO et MASE et auditeur interne

-responsable technique et contrôles pendant 15 ans en centrale nucléaire

-analyste CF pour les générateurs de vapeur nucléaire

-jury examens cofrend



Mes compétences :

Inspecteur Cnd

Cofrend niveau 3

President directeur CNPC

Secteurs : navale,offshore,nucléaire,VNF

QSHE

Cofrend niveau 3 magnétoscopie et niveau 3 ultraso

jury examen cofrend