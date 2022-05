Patrice DEGBO

RESUME

Soucieux du travail bien fait avec obligation de résultat, j'ai fait de longues expériences en microfinance dans les domaines Administratif, Audit, Comptable et Financier. Plusieurs missions d'Audit ont sanctionné mon parcours dans ce secteur.

En ma qualité de consultant indépendant, formateur, collaborateur externe de nombreux Cabinets d'Expertise et Expert en microfinance, j'ai accompagné de nombreuses institutions de microfinance dans la mise en place d'une organisation comptable, l'assistant et le suivi comptable, à l'élaboration de tous documents et manuels nécessaires pour le bon fonctionnement de toute institution. J'ai aussi accompagné certaines SFD dans le processus de demande d'agrément et d'autres pour la mise en conformité de leur agrément suivant les instructions de la BCEAO. La définition de stratégie et la définition de nouveaux produits ont également crédité mon parcours. Je sais prendre des initiatives utiles au développement de l'entreprise. Je planifie et j'organise.

Mon intérêt pour le secteur Finance me conduire à solliciter d'autres expériences et à faire valoir aussi mes compétences partout où besoin se fera.





Mes compétences :

 MONTAGE ET ASSISTANCE EN ENTREPRISE  Formalités

 ETUDES ET CONSEILS :  Conseil fiscal et juridiq

 COMPTABILITE GESTION  Assistance comptable et é

 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCE  Maîtrise de la n