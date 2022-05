Patrice DEGHILAGE

Les temps forts de ma carrière

Ingénieur de production : optimisation, Lean manufacturing, JAT, TPM, 5S, KAIZEN



Implantation ERP MFGPRO et SAP : Consultant en SSII puis responsable implantation Webasto.



Responsable SI : contact privilégié des acteurs de l'entreprise et partenaires externes. Sens du service et du support, offrir les meilleurs outils aux utilisateurs. Objectif de cout, délai, qualité et satisfaction des clients (internes et externes).



Projet d’amélioration continue : projet d'optimisation des flux (financiers, informations et matières) dans tous les secteurs de l'entreprise.



Compétences

* Supply-chain

* Amélioration continue : Outil du LEAN JAT, 5S, TPM, SMED, KAIZEN, VSM

* Implantation ERP, SI : MFGPRO (expert), SAP (débutant)

* Green belt 6 sigma et Kaizen manager

* Gestion de production





Diplômes/Formations



Ingénieur gestion de production EIGIP/ENSIAME

Université de Valenciennes obtention du diplôme en 1995

Ecole d'ingénieur en génie informatique et productique. La spécification suivie est gestion de la production et systèmes intégrés de productions.



Certification APICS CNAM-ISERPA

MGCM Angers obtention du diplôme en 1999

Expert de la supply-chain



Certification Kaizen Manager

Eurosymbiose Nantes obtention de la certification en 2009



Expert du lean manufacturing

Certification 6 Sigma Green Belt

Eurosymbiose Nantes obtention du diplôme en 2009

Expert du DMAIC 6 Sigma



