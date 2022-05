Actuellement en charge des systèmes d'informations Transport, entrepôt et de l'informatique des systèmes de tri mécanisés des entrepôts.



Précédemment chef de projet chez Easydis (filiale logistique Casino) pour la mise en oeuvre des procédures métiers et des moyens informatiques en entrepôt (WMS et mécanisations).



Mes compétences :

Informatique

Logistique

Logistique transport

TMS

Transport

WMS