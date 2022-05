Patrice DELAÎTRE

RESPONSABLE REGIONAL confirmé de la distribution RETAIL, j'ai l'expérience de la gestion des réseaux mixtes et intégrés.



Manager,commerçant et gestionnaire j'ai le gout du challenge avec une forte culture du résultat:

- Manager, j'aime fédérer les équipes

- Commerçant, ma préoccupation principale est la satisfaction clients

- Gestionnaire, l'atteinte des objectifs ma mission



Engagé, rigoureux, pugnace et réactif, je suis une personne de terrain qui s'appuie sur les faits, la réflexion et la méthode pour relever les défis.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Management opérationnel

Animation de formations

Animation de réunions

Formation

Management

Merchandising

Techniques de vente

Gestion

Reporting

Veille concurrentielle

Franchise

Succursalisme