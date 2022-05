Patrice DELCROIX

Métreur dessinateur en métallerie serrurerie



Suivi de réalisation de projet et de chantier.



Metré et étude de prix

appel d'offre privé et collectivité.



Conception/innovation/Développement

L’innovation dans la recherche de solutions de développement durable.

Le projet à partir du pré-dimensionnement des structures, relation avec les bureaux de contrôle et Maître d’œuvres.



BUREAU D’ÉTUDES

Métrés

Ingénierie : Note de Calcul ,escalier, plancher, coursive, auvent etc. (Métallerie en Général)

Logiciel :Advance Design (Graitec)

Réalisation de plans de fabrications sur AUTOCAD 2010, CESI2D .ADVANCE STEEL .

- Escalier (droit , Balancé, Hélicoïdaux), plancher, coursive, auvent etc. (Métallerie en Général)

- Maison Individuelle (type Loft) en rénovation



Mes compétences :

Autocad

Serrurerie

Bureau d'étude technique

Bâtiment

Ingéniérie

Maitrise d'oeuvre

Architecture

Gestion de projet