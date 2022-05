Patrice DELHAYE

Formateur et gérant de la Ste ANDRAGOGIES organisme de formation sécurité.



L’andragogie est ma façon de voir la formation, elle désigne l’art et la science d’enseigner aux adultes. Elle s’oppose à la pédagogie, qui concerne l’enseignement aux enfants.



Les principes de base



• Les adultes ne s'informent et ne se perfectionnent que s'ils y sont motivés



• Les adultes ne s'instruisent que s'ils en ressentent le besoin



• Les adultes apprennent par la pratique, et non par l'enchaînement logique



• Les adultes progressent en résolvant des problèmes liés à la réalité



• Les adultes mémorisent dans une atmosphère détendue (non scolaire)



• Les adultes apprécient la variété (présentation d'une idée de plusieurs manières différentes)



• Les adultes veulent être guidés et non jugés (progrès par l'échange, et non par le contrôle)





Mes compétences :

CACES

EXTINCTEUR

Formation

Formation incendie

formation sécurité

Pont roulant

Recyclage

Sécurité