Patrice DELOBEL

Docteur en Neurosciences (maladie d’Alzheimer et apparentées), je me suis spécialisé depuis plus de 10 ans dans la communication/information médicale (en laboratoire pharmaceutique mais également en agence de communication santé) et recherche actuellement un poste dans l'industrie pharmaceutique en Direction médicale/scientifique/médico-marketing, affaires médicales ou medical advisor.



Mes compétences :

Campagnes publicitaires

Recommandations stratégiques

Rédaction

Communication médicale/scientifique

Organisation symposium, congrès, réunion scientifi

Présentations de données médicales et scientifique

Formation force de vente et équipes commerciales

Veille médicale et concurrentielle

Marketing - mise en place de la stratégie produit

Etablissement et mise en place d'études cliniques

Management d'agences de communication santé et de

Conception, rédaction et suivi de campagnes promot

Gestion de projets médicaux et médico-marketing Fr

Informatique: Microsoft Word, Excel et Powerpoint

Coordination d'équipes créatives et digitales

Communication médicale

Medical Education

Relations leaders d'opinion

Médico-Marketing

Création stratégie de marque

Information et formation médicale

Management de projet

Management d'équipes

Dermatologie et médecine esthétique, cosmétique

Neurosciences