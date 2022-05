Patrice DESBOIS

Passionné de technique et de relations humaines, j'ai eu l'occasion de mettre en pratique ces goûts dans des sociétés très différentes aussi bien par leur tailles, que par leurs secteurs d'activités et/ou leurs cultures.

J'ai exercé principalement dans des fonctions de management opérationnel où j'ai vécu de très belles expériences humaines et techniques.



Mes compétences :

Cofrend Niveau 2 radio et ressuage

Soudage

Matériaux

Quality assurance

Coaching d'équipe

Management opérationnel

Industrialisation