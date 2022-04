Franck BORDELLIER

Après 15 ans passés dans le management d'équipes pluridisciplinaires dans la conception de produits en polymères techniques et l'industrialisation de process automatisés dans le secteur automobile, j'ai acquis une large culture organisationnelle. Suivi de 8 années au sein du pôle Ingénierie des Polymères et Composites du Cetim, j'ai développé avec mes équipes de nouveaux procédés et mise en oeuvre de materiaux pour la réalisation de pièces en composites thermoplastiques pour les marchés aéronautiques et automobiles (procédé QSP) . Les développements vont de la conception jusqu'à l'analyse de défaillance des pièces et sont associés a des travaux de recherches sur la nocivité des défauts, la variabilité et le contrôles en lignes des procédés. J'ai également encadré l'équipe analyse de défaillance. Aujourd'hui, je pilote le management Opérationnel du laboratoire des Polymeres et Composites Etim, filiale du groupe Cetim



Mes compétences :

Amélioration Continue

Caoutchouc

Composites

Conception

Conception de Produits

Direction de projets

Énergies renouvelables

Gestion de projets

Industrialisation

Industrialisation de Produits

Management

Management d'équipes

Management de projets

matériaux

Matériaux composites

Photovoltaïque

Plasturgie

Solaire

Solaire photovoltaïque

Analyse de défaillance