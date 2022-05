Patrice DORNON

Mon ambition : Vous aider à optimiser votre poste client. En terme de prévention du risque et de recouvrement.



Ayant acquis depuis une dizaine d'années une expérience diversifiée au sein de plusieurs groupes,je souhaite apporter mon expertise dans la gestion de crédit et dans la mise en place de process en vue d'améliorer le poste client.

Ma passion pour le Web 2.0, l'identité numérique, les réseaux sociaux ainsi que le partage qu'ils peuvent générer me permettent d'être en veille sur différents sujets qui sont complémentaires à mon domaine de compétence.

Anticiper les changements et proposer des solutions sont mes atouts.



Mon projet professionnel à court terme est d'obtenir un poste de credit Manager.



N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.



Divers:

Passionné par les réseaux sociaux, le webdesign, la photographie, la profondeur de champs...



Cinéma

Blogging

Lecture, musique

Création du site internet

La réfection des meubles (ça me détend)



Mes compétences :

Crédit management

recouvrement

identité numérique

optimisation

Médias sociaux

Adobe Photoshop

After effects

Première Pro

Internet

Création de sites web

Mac & PC

Microsoft Office

