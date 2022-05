Romain LANGUILLE

Titulaire d’un Master en Biologie-Bio santé œnologie, environnement viti-vinicole ainsi que d’une Licence en Biologie des Organismes, Populations et Écosystèmes (BOPE), ce cursus scolaire m’a permis d’élargir mon savoir scientifique et technique.

A travers les différentes unités d’enseignements de ce parcours j’ai acquis rigueur, dynamisme et les clés pour la mise en place d’un plan d’expérience ou de développement de méthode. En effet, durant mon stage d’initiation à la recherche effectué en 2014, j’ai participé à une étude préliminaire, qui m’a procuré l’opportunité de travailler au sein d’une équipe de chercheurs, mais aussi de prendre des décisions en autonomie pour mener à bien cette étude.

De plus, ma formation en entrepreneuriat (Diplôme Universitaire), m’a permis d’acquérir des compétences transversales, telles que le leadership, la capacité de réaliser un projet, la flexibilité dans mon travail et l’adaptabilité. Enfin cette formation m’a aussi permis d’apprendre à être patient et persévérant.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Global Positioning System