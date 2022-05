Patrice DOUILLARD

Après un an à l'étranger au sein d'un laboratoire de recherche, j'ai débuté ma carrière professionnelle en France au sein de la société ISILOG en tant que développeur C++ en 1995.

J'ai par la suite, j'ai progressé au sein de la société pour devenir chef de projet et responsable de l'offre décisionnel.

Suite à une orientation stratégique différente, j'ai poursuivi ma carrière au sein de la société EUVOXA, en tant que chef de projet et consultant décisionnel en 2000.

En 2002, j'ai rejoins la société AIS Logiciel, puis en 2003 j'ai participé à la prise d'indépendance de la société pour devenir A5sys.

D'abord responsable de l'entité décisionnel, j'ai evolué par la reprise de l'activité développement en tant que responsable de production.

Depuis maintenant 1 an 1/2, j'ai repris l'ensemble de l'activité de la production, en tant que Directeur Technique, sur les pôles d'activités Décisionnel-Base de données, JAVA/PHP et Microsoft .NET

Et maintenant, depuis Novembre 2011, j'ai repris en collaboration avec Arnaud GUILLET ma société.



Mes compétences :

Qlikview

PHP

Sharepoint

Alfresco

Microsoft

Oracle

Java

Décisionnel