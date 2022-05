Patrice DURAND

J'apporte aux professionnels de l'immobilier et sur toute la France la possibilité de développer leurs activités, optimiser leurs marges grâce à des conseils ciblés en fonction de chaque structure. Je propose par ailleurs un accompagnement dans les projets de cession et d'acquisition de cabinets immobiliers ou de branches d'activités. Enfin, j'anime des formations à destinations des dirigeants en vue de leur apporter des outils concrets et pratiques de gestion et de contrôle interne.



Après une expérience bancaire, j'ai eu l'occasion de gérer plusieurs cabinets immobiliers avant d'intégrer pendant 8 ans GALIAN notamment en qualité de Directeur des Risques. Les diverses fonctions occupées dans cette structure mutualiste m'ont permis de m'approprier les besoins des professionnels.



La stratégie de la société que j'anime aujourd'hui est basée sur le conseil QUALITATIF et sur l'ACCOMPAGNEMENT des dirigeants de sociétés dans le domaine immobilier.



Mes compétences :

Immobilier

Stratégie

Vente

Gestion

Management

Audit

Conseil