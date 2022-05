Patrice DUTERDE Né le 7 avril 1964 Nationalité française

Tél/ 06 19 74 91 28

e-mail : pduterde@gmail.com





EXPERIENCES PROFESSIONNELES



Depuis 2012 ERYMA SAS à Châteaudun (28)

(suite au rachat de Siemens Security System)

Responsable Bureaux d’études commerciales

Mêmes responsabilités que chez Siemens Security System

Etude de solutions vidéo urbaine

Mise en place d’hyper-vision pour multi sites



2001-2011 SIEMENS SECURITY SYSTEM à Châteaudun (28)

(Suite au rachat de Centre Alarme Protection)

Responsable Bureaux d’études commerciales

Chiffrage des études en cours sur réseau IP

Etablissement des Conditions Commerciales et Techniques Proposées (CCTP) pour les bureaux d’études

Réponse aux appels d’offres

Etablissement d’un principe de fonctionnement suivant les offres remises aux clients

Respect de la norme R81+R85-APSAD

Rentabilité des marchés avant réalisation des installations

Formation et assistance auprès des ingénieurs commerciaux



1995-2001 CENTRE ALARME PROTECTION / CERBERUS SECURITE

à Châteaudun (28)

Responsable de coordination technique et bureau d’études

Gestion complète du stock sur logiciel Maestria

Négociation des achats auprès des fournisseurs pour l’exercice comptable

Gestion des approvisionnements suivant impératif du planning de production

Contrôle des factures fournisseurs et respect des conditions d’achats

Préparation mensuelle du reporting pour le groupe Siemens

Présentation du plan de production/installation pour le mois suivant

Assistance technique et études complètes pour élaboration de devis par rapport à un cahier des charges défini / Remise des études et explications du devis au client en présence du commercial

Recherche de nouveaux produits, présentation et formation auprès des techniciens et des commerciaux

Etablissement des tarifs de vente et rentabilité des chantiers

Recherche de mise en place d’une liste de sous-traitants par régions géographiques, négociation du montant des prestations par chantiers jusqu’à la signature d’un contrat de sous-traitance

Mises en service de sites complexes et formation à l’exploitant du système





1991-1995 DELTA PROTECTION à Caen (14)

Responsable technique

Connaissance du nouveau Delta-Bus avec programmation sur logiciel

Contrôle d’accès main-libre

Stage Incendie + Vol



1990-1991 AGS à Chartres (28)

Directeur technique

Gestion du personnel technique (7 techniciens)

Maintenance du stock PDR

Relation avec les fournisseurs

Responsabilité des achats

Calcul de rentabilité et suivi des chantiers

Formation des techniciens sur les nouvelles méthodes et les nouveaux produits

Gestion du Service Après Ventes



1987-1990 SONALARM/CHUBB SECURITY à Fontenay sous Bois (93)

Technicien

Certificat bancaire

Contrôle et réception d’installations APSAIRD

Installations Incendie, Vidéo et Contrôle d’accès

Expérience commerciale en complément d’installations et de créations de nouveaux sites



1983-1986 SETRALARM ( LYNX ALARM ) à Fontenay sous Bois (93)

Monteur qualifié

Protection électronique contre le vol(particuliers, industriels, commerçants…)







FORMATION





1983 CAP et BEP Electromécanique







CONNAISSANCE DES PRODUITS DE LA GAMME :

SIEMENS, ARITECH, CERPASS, DAITEM, INTERPHONIE, AIPHONE, VIDEO SUR STOCKEUR NUMERIQUE (SAMSUNG, SONY), DIVERS DOMES ET MULTIPLEXEURS, AUTOCAD, LOGICIEL DE DEVIS SIEMENS, OPTIMA, GENETEC, HONEYWELL, HIK VISION, GRUNDIG...



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

AutoCAD

Siemens Hardware

Optima

LOGICIEL DE DEVIS SIEMENS

Electronique

SolidWorks

CAO

Outlook

APSAD R82

APSAD R81

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

HIKVISION

Apache Axis