Patrice DZEGANG

Je suis titulaire d'un BTS en commerce international et d'une Licence professionnelle option logistique et transport pour le compte de l'année academique 2011-2012 a l'Institut Universitaire du Golfe de Guinée ESG-ISTA-ISA a Douala,et a la recherche d'un emploi.



Mes compétences :

gestion de la production et du stock

création d'entreprise et gestion des projets

achats -approvisionnements

gestion de la supply chain

ingenieur de gestion logistique ,transport

entrepot ,manutention et conditionnement

gestion de la plate forme logistique

Gestion des projets