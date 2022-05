Patrice FAURÉ

Après plus de 20 ans d'expérience dans l'imprimerie Offset Feuille et Rotative, au cours de cette période très enrichissante, j'ai abordé et maitrisé des domaines très variés concernant la chaîne Graphique :



- Deviseur/technico-commercial sédentaire

- Commercial

- Responsable Appels d'offre Marchés Publics : collecte, chiffrage et rédaction de la partie administrative des Marchés Publics

- Responsable de la gestion des stocks papier à l'imprimerie Rockson : +/- 1500 tonnes de stock permanent

- Responsable négociation/achat papier



Victime d'un licenciement économique, mettant à profit mon expérience de 12 ans d'approvisionneur et acheteur papier à l'Imprimerie Rockson, je profite d'une période de formation d'un an pour me doter de toutes les connaissances et outils nécessaires, pour me reconvertir comme acheteur/approvisionneur.



J'aborde ces nouvelles opportunitées de carrière avec dynamisme et une grande motivation.

Je ne manquerai pas prochainement d'actualiser mon profil avec de nouvelles connaissances et expériences en cours d'acquisition.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Acrobat