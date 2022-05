Patrice FERLET

Après un passage par l'IUT GEII, j'ai vite compris que je devais m'orienter vers l'informatique. J'ai alors rejoint le CTI où j'ai été formé pour un Bac+2 en informatique de gestion.



J'ai travaillé pour différentes entreprises, telles que Otelis Concert And Co, en charge du site web proposant des concerts autour de vous, puis Aston où j'ai rencontré une équipe de passionnés. J'ai été intégré dans l'équipe de développement de Copix, un framework MVC très complet à une époque où ces derniers n'étaient pas encore monnaie courante.



Après 3 ans de projets divers, Alptis m'a proposé de travailler en tant qu'adjoint de responsable de domaine internet. J'ai alors participer aux travaux d'architecture serveur et intégration système (Linux, HP/UX et Windows) en plus du développement des sites intra/extranet en PHP et Java,



Puis j'ai rejoins Kreactive Technologie en tant qu'ingénieur de recherche. J'y ai développé un site d'annuaire RSS et un framework de widgets intégrables sur différentes plateformes (iOs, MacOSX, Windows, Linux...)



J'ai rejoins Smile par la suite qui m'a convaincu pour son attrait aux logiciels libres, philosophie que je défend depuis 10 ans. J'ai participé à différents projets PHP (ez Publish, Drupal, Symfony, Magento...) pour des sites tels que "les ateliers Canson", le site "l'insaa Lyon" ou encore "madeindesign".



Mon expertise Python (10 ans) m'a conduit à être placé chez le client Seb pour y proposer mes expertise en architecture sytsème et y développer le site LeFoodle sur plateforme Google App Engine. Voilà deux ans et demi que je suis en régie chez ce client.



Mes compétences :

Drupal

Linux

JavaScript

PHP

Python

HTML 5

CSS 3

Django

Perl

JQuery

Gestion de projet

Golang

SQL

Machine Learning