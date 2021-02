Benoît DEHESTRU

Smile Lyon recrute des développeurs et des chef de projets Web. LOpen Source vous branche... Contactez-moi !



-- Contexte --

1er intégrateur de solutions open source, Smile propose un panel large de services pour répondre aux besoins de ses clients : conseil, intégration et développement (bigdata, devops, IOT, dev-back ou dev-front, ...) maintenance, formation, hébergement, exploitation.

Nous collaborons sur des projets innovants en intégrant des solutions open source (Symfony, Magento, eZ Platform, Drupal, Angular, React...) à forte valeur ajoutée pour nos clients.

Le pôle Ingénierie accueille le coeur de métier de l'activité de Smile. Il réunit lensemble des équipes en charge de concevoir et de produire les applications web répondant aux besoins des clients.



-- Opportunités --

Vous souhaitez prendre part au développement de lopen source au sein de projets innovants, nous avons un poste/stage pour vous !

Smile met en oeuvre ces solutions et réalise des développements sur deux types de plates-formes technologiques : LAMP et J2EE.

Vous participerez à la réalisation d'un ou plusieurs projets dintégration de solution open source Internet/Intranet/Extranet.

Au sein d'une équipe projet vous participerez à toutes les phases techniques, organisationnelles, relationnelles.

Vous serez impliqué dès la phase amont du projet (spécifications et modélisation), avant de participer au développement et à la recette et ce jusquà la mise en ligne officielle de la solution.

Le chef de projet vous fera partager sa connaissance de la gestion de projet et des outils associés.



------------------------------------------



-- Mon rôle chez Smile --



J'assume la responsabilité de la production au sein de l'agence de Smile Lyon et Smile Grenoble.

Mon rôle s'étend du suivi du plan de charge de l'agence (65 personnes), de la direction de projet (suivi des chefs de projet, gestion des risques, conseil, ...), de la gestion des ressources humaines (recrutement, entretien annuel, ...) en passant par le commerce (satisfaction client, avant-vente, ...).



Je reste à l'écoute du marché des nouvelles technologies et solutions open-source et je me dois également de rester force de proposition quant au développement de l'agence, de sa rentabilité et de sa croissance.



Mes compétences :

e-commerce

Informatique

CMS

conseil

B2B

B2C

Linux

PHP

Varnish

Apache

Magento

Drupal

eZ Platform

SGBD

Base de données

JavaScript

JQuery

SQL