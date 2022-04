Agatha CARRER

Bonjour !



J'ai suivi une formation diversifiée et complémentaire dans différents domaines (Littérature, Marketing, Communication).



Dynamique, Curieuse, je cherche toujours à me perfectionner et à donner le meilleur de mes compétences pour réaliser au mieux mes missions.



Amoureuse de la langue française, je possède de très bonnes capacités rédactionnelles et m'intéresse à l'actualité et aux évolutions technologiques du Monde de l'Édition du Livre.



TOEIC : 810 points



Mes compétences :

Publicité

Marketing

Communication

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Mobile marketing

Management

Web 2.0

Réseaux sociaux

Ecriture

Adobe Indesign