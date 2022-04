Claire CARRERE

Mon Offre :



Accompagner le Développement des Personnes et des Groupes

* Former les équipes :

- Management, recrutement, entretiens annuels…

- Développement personnel : confiance en soi, communication, prise de parole…



* Faciliter les transitions liées au changement :

- Coaching individuel

- Coaching d'équipes



* Développer la cohésion d'équipe : séminaires, ateliers…



* Accompagner les personnes en questionnement sur leur voie professionnelle :

Les aider à dévoiler leur personnalité, leurs atouts, leurs appétences, leurs motivations, leur mode de communication… pour identifier un projet professionnel cohérent et chargé de sens.



Mes spécificités :

* 15 ans d'expérience en Ressources Humaines : Formation, Recrutement, Gestion de la Mobilité, Développement des Compétences, Accompagnement au changement

* Parcours de carrière effectué dans l’Entreprise (au sein d'un groupe international), le Conseil (en cabinet) et pour le Service Public (Gestionnaire et Enseignant pour l’Education Nationale)

* Membre de la Fédération Internationale de Coaching - ICF

* Coach professionnelle - Cadre de référence : Ecole Coach & Team (V. Lenhardt), Coaching Systémique (A. Cardon), Analyse Transactionnelle, Ennéagrame, Communication Non Violente, Métaphores



Mes atouts :

Souplesse, Confiance, Efficacité.

Je suis persuadée que chacun, s'il le souhaite, peut se développer.

Ma contribution est de faciliter cette mutation par mon écoute, ma foi en l'autre, et la mise en oeuvre adaptée de processus validés pour l'accompagnement au changement.



Mes compétences :

Management

Ressources humaines

Développement personnel

Recrutement

Coaching

Formation

Gestion de projet

Droit social

du Management

Team Building

Restitution

Microsoft Word

Microsoft Excel

Gestion de carrière

Evaluation des compétences

Bilan professionnel