Patrice FLORES

Responsable Projet, Produits nouveaux pour l'automobile:



Domaines: Plasturgie, assemblage, découpe, traitement de surface.



- Corrèle la demande client et la faisabilité industrielle, le coût et le niveau de qualité requis dans le temps imparti.

- Etudie et conçois les plans avant projets, vérifie des chiffrages, crée les dossiers techniques et les plannings de développements, pour présentation aux clients.

- Etabli les remontages et calculs mécaniques, crée les plans de fabrications et autres documentations techniques, participe aux AMDECs et Brainstorming.

- Suis les sous traitants et coûts/budgets, vérifie les plannings et anime les réunions avec le client.

- Analyse les métrologies et coordonne les essais de qualifications des produits prototypes ou séries.

- Présente aux clients les dossiers de synthèses de validation et du niveau de qualité obtenu.

- Vérifie le bon déroulement des démarrages de productions séries et participe aux Kaizen



Mes compétences :

Conception

Ingénierie

DAO

Bureau d'études

Projeteur