Patrice FORTIER

Mon expérience de plus de vingt ans auprès de groupes industriels internationaux aussi bien

Anglais, Américains que Japonais pour des postes allant de la recherche et du développement,

qualité, la logistique, la production, les achats, la direction de site, la direction générale et, enfin,

gestion de la transition m'ont permis d'acquérir une vision globale sur le fonctionnement de

l'entreprise.



Mes compétences :

Production

Amélioration continue

voile

automobile

Qualité

Gestion de projet

Management

Lean IT

chine

Ingéniérie