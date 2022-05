Patrice FOUGERAY

Journaliste, CP : 66030



Maîtrise de la chaîne professionnelle du reportage à la distribution d'un journal.

Pratique Xpress, Photoshop, Illustrator, Word, Excel sur Mac et PC ;

Lauyan Toweb (sites Internet)

Reportage et animation en radio et vidéo (télé web)



Journaliste depuis 1975 en presse écrite locale et régionale

Participe à la Création de différents supports : « Paris-Essentiel », « Rire-Magazine », « Promotion-Orléans », « La Dépêche de la Charente Limousine », « Le Fil Charentais »…



Créateur de : « Les Nouvelles de Jarnac », bimensuel d'informations locales (2002-2004)



Rédacteure en chef et cofondateur : "Le Fil Charentais", magazine sur la qualité de vie en Charentes.



Anime le site : http://www.lefilcharentais-bec16.com

déclinaison web du magazine papier qui a cessé de paraître.







Situation de famille :

Marié, sans enfant

Né le 16 mars 1949



Mes compétences :

Mise en page de sites internet

Mise en page presse

Rédaction de contenus

Photographie

Plaquettes et éditions d'entreprise

Gestion de Contenu internet

Écriture

Réécriture

Journaliste

Communiquer avec la presse