Patrice FOURNIER

Fort de 35 ans d’expérience professionnelle (Chargé d’affaires, Responsable QHSE, Directeur général, Conseiller technique et Consultant) plus particulièrement en Industrie mécanique.

J'ai plus spécifiquement travaillé dans les actions suivantes:





QUALITE

Mise en place de la certification ISO 9001, 14001, OH SAS 18001, MASE et de documents réglementaires (Contrôle, Assurance, Environnement, Hygiène, Sécurité,...)



Création du SAV et développement de la structure Qualité pour l'ensemble du Groupe (19 agences, 390 personnes)



FORMATION

Programme de formation destiné à l'ensemble du des services de l'entreprise/ organisation, commercial, étude, RetD, fabrication, qualité, sécurité, environnement.

-- > augmentation du CA de 61% sur l’exercice suivant.



COMMERCIAL

Création d'une structure commerciale ayant pour objectif le développement de la prospection. Formation des Technico-commerciaux aux techniques de vente. Participation aux salons professionnelles.

-- > moins de 100 contacts prospectifs à plus de 2400 (formalisés)



NOUVEAU SITE

Implantation d'un nouveau site avec 4 collaborateurs et 17 sociétés extérieures intervenantes.



TRANSFERT USINE

Transfert du site pour passer de bâtiments de 6000 à 2500m2 ayant la même activité.

-- > gain de productivité 35% en un an



EXPORT

Mise en place d'une structure à l'export (Maroc, Chine, Etats-Unis)



CREATION

Boutique de Loisirs créatifs, avec ateliers et site de vente en ligne



Mes compétences :

AMDEC

Animation

Audit

BtoB

Chsct

Commercial

Commercial informatique

DMOS

Formation

Formation qualité

HACCP

Informatique

ISO 9001

MASE

Nucléaire

OHSAS 18001

QMOS

Qualité

Stratégie