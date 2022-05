Patrice FROMIGUE

Mon expérience des projets informatiques, a été vécue à travers différents rôles ( Chef ou directeur de projet, Consultant ) dans les deux contextes ( M.O.E./M.O.A. ), ce qui m’a permis une bonne connaissance des outils de gestion de projets ainsi qu'une vision globale réaliste des enjeux économiques et techniques inhérent à ces situations.



Que ce soit pour la recherche pétrolière ou automobile ( dont 1 an en tant que responsable de mission en Angleterre ), pour des organismes publics ( web/intranet ), ou pour des entreprises ( application métier ), j'aime agir en tant que rassembleur/facilitateur et user de mes compétences techniques à satisfaire au mieux les exigences Coûts, Qualité, Délais de nos clients.



Téléchargez mon cv : http://safe.fr.cr/Temp/CV





Mes compétences :

Temps réel

Voyage

Chef de projet

Industrie automobile

Ssii

Responsable qualité

Photographie