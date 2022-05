Bonjour, vous êtes à la recherche d'un collaborateur qui vous apportera une aide à la décision, vous souhaitez réussir en faisant des économies contactez moi :

En pré retraite, je souhaite apporter mon expérience et mes savoirs faire à votre structure

P1 Vous êtes responsable d'une PME ou collectivités locales ou territoriales, j'effectue le pilotage de votre contrôle de gestion, sous forme de mission ponctuelle ou sur un partenariat permanent.

P2 Vous êtes un groupement d'artisan vous avez besoin d'une aide à la gestion administrative qui peut résumer les points suivants :

- accueil de votre clientèle, tant sur le plan téléphonique que physique.

- gestion des devis, factures, relances, montage des dossiers en réponse aux marchés publics.

- tenues de vos comptabilités sur le logiciel EBP ou autre logiciel, rapprochement bancaire, gestion des salaires etc..

- conseil et contrôle de gestion.

P3 Vous avez besoin d'un personnel qualifié le temps d'un remplacement d'un de vos salariés.

P4 Vous avez besoin d'une aide dans le cadre du temps partagé : mission temporaire d'audit etc..

N'hésitez pas contactez moi.

Cordialement

Patrice Gaignard



Mes compétences :

Comptable Contrôleur de Gestion

Manager associatif

Contrôleur de gestion

Responsable achats marchés publics

Gestion

Achats

service Europe assistance

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Audit