Patrice GALATA

Chef d'entreprise autodidacte dès l'âge de 20 ans.



Mes 20 premières années, dans la distribution alimentaire dirigeant de supérette et supermarché.

En second lieu sécurité industrielle et marché immobilier dans le cadre de la défiscalisation



Depuis 22 ans à la tête d'un réseau international de distributeurs dans l'industrie du Marketing de réseau.

je travaille en collaboration avec une Cie Leader dans le domaine du Bien Être (sport-nutrition) présente dans plus de 85 pays, cotée en bourse et qui a réalisé en 2013 plus de 6 milliards de dollars de CA

Je suis spécialisé dans l'accompagnement des améliorations des habitudes alimentaires des personnes,transformation de la silhouette et la nutrition sportive.





Mes compétences :

Nutrition

Bien Être

Sport

Vente

Communication

Entreprenariat

Marketing

International