Patrice GAULTIER

Juste après avoir passé mon baccalauréat (1999) scientifique, bien que je me suis inscrit en fac, j'ai pris la décision rapidement de me lancer sur le marché du travail. J'ai ainsi décroché mon premier emploi de permanent pour un Syndicat Intercommunal à vocation Touristique : lors de cet emploi, j'étais responsable d'une base nautique et travaillait en étroite collaboration avec mes collègue sur le développement de nos différents équipements (4 campings dont trois "deux étoiles" et un "quatre étoiles", un Point Accueil Jeunes, trois piscines et deux bateaux passagers de 70 places. Cetemploi étant sous statu emploi jeune, j'en ai profité pour passer mon B.E.E.S Canoë Kayak avec la DRDJS Aquitaine.



En 2001, je suis sollicité par un club de kayak de ma région pour y occuper un poste d'entraîneur. Ce n'est qu'après la saison estivale 2001 terminée que j'ai accepté ce poste. J'y suis donc resté jusqu'en février 2004. JE décidai alors de créer une EURL pour gérer le Port Saint MAur (camping, base nautique et guinguette) pour le compte de mon précédent employeur, le Syndicat Intercommunal Touristique du Val de Loire. Malgré une première saison correcte, je n'ai pas réussi à me mettre d'accord avec ce syndicat intercommunal pour prendre en gestion ces équipements sur plusieurs années.



En 2005, tout en réfléchissant à une reprise d'études, j'ai eu l'opportunité de réaliser deux missions de création d'une base nautique et de formation de moniteurs, ce au Cameroun (Dschang) pour le compte de la Ville de Nantes jumelée avec cette ville camerounaise. Ces deux missions m'ont permis d'être contacté par la Fédération Française de Canoë Kayak pour gérer un stage de Solidarité Olympique pour le compte de la Fédération Internationale de Canoë : j'ai donc organisé un stage d'entraîneurs course en ligne de deux semaines à Abidjan (Côte d'Ivoire).



A mon retour de ces différentes missions à l'étranger, j'ai repris un cursus universitaire grâce à une VAE (Validation d'Acquis d'Expérience). J'ai ainsi intégré en janvier 2006 le quatrième semestre de Licence STAPS à l'IFEPSA (Institut de Formation en Education Physique et Sportive d'Angers). J'ai ensuite enchaîné sur la Licence 3 STAPS Management du Sport, un master 1 Sports et Territoire (jumélé à deux maitrises : une maitrise STAPS Management du Sport et une Maitrise de Sociologie Développement des Territoires, un Master 2 de Développement Territorial par le Sport (à ce jour, toutes mes UE sont validé, excepté le mémoire que je suis en train de finalisé). Lors de ces années universitaires, j'ai effectué deux stages deux années de suite au sein de la Fédération Française de Canoë Kayak. Ma dernière année universitaire, j'ai effectué un stage au sein du Conseil de Développement du Pays Loire Angers.



Afin de financer cette reprise d'études, j'ai travaillé dans un Bar-Restaurant, principalement en tant que barman, et ce de soir afin de pouvoir suivre mes études.



Ayant terminé de suivre mes cours en avril 2009, bien que je n'avais pas terminé mon mémoire de recherche, je me suis mis en recherche active d'un nouvel emploi. C'est ainsi que j'ai été embauché fin juin 2009 par l'ADALPA (Association pour le Développement des Activités de Loisir et de Plein air de l'Aveyron) en tant que Responsable des Activités de Pleine Nature. Arrivant en pleine saison, ce n'est que maintenant que je finalise mon mémoire de recherche, ce assez difficilement puisque ce nouvel emploi me demande énormément de travail.



Mes compétences :

CANoé

Développement territorial

Le sport

Management

Management du sport

Sport

Gestion de projet

Formation