Patrice GAUTHIER

De formation technique en batiment, cabinets d architectures, bureaux d études et, en peinture bâtiment, je

justifie d une expérience solide et réussie de plus de 25 ans , acquise au sein d'une entreprise de peinture,

ravalement et en revêtements de sols et murs. Autonome, rigoureux et passionné par le second oeuvre du

bâtiment, je suis reconnu pour mon sens de l'organisation, ma capacité à démarcher et négocier des

affaires, ainsi que pour mes connaissances techniques.

Dans l attente d une rencontre qui nous permettrait de mettre en regard mes compétences et vos

exigences, je vous prie de croire , madame, monsieur, en l' assurance de ma considération la meilleure



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Gestion de la production

Suivi de chantiers

Contrôle de gestion