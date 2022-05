Patrice GAUTHIER

Une culture enrichie par divers séjours à l'étranger. 20 ans d'expérience en hôtellerie restauration dont 15 en management. Directeur dynamique et meneur naturel, expérimenté en matière de recrutement,

de développement et de technique de management, de contrôle rigoureux des coûts et de réalisation des recettes. Expert en communication passionné par le fait d'encourager une culture d'équipe positive et axée sur les résultats.



Mes compétences :

Revenue management

Gestion revenue management

Microsoft Office

Fidelio

Leadership

Management

Gestion des stocks

Contrôle des coûts

Recrutement

Analyse financière

Inventaire

Formation

Bookkeeping

Human Resources

Hazard Analysis and Critical Control Point

Clerical Support

Stock Control

Operations Management

Cascading Style Sheets

Yield management

Opéra