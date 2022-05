Patrice GAUTHIER

Depuis juillet 2015, je développe une activité de Consultant en Ressources Humaines et Formateur, en, qualité de Travailleur Indépendant.

Professionnel des RH, j'ai travaillé par le passé au sein de grands Groupes comme ACCOR et ELIOR, avec des responsabilités dans tous les domaines de la Fonction Ressources Humaines.

Ce parcours riche et diversifié m’a permis d’exercer la fonction de DRH lors de ma dernière expérience professionnelle (DRH de la société Pomme de Pain pendant 6 ans, 700 salariés en propre et 300 en franchise).

Mon expérience professionnelle couvre ainsi l’ensemble des champs d’actions liés aux Ressources Humaines : gestion administrative du personnel, mise en place système SIRH, logiciel de paie, logiciel de gestion des temps et activités, gestion contrôle URSSAF, recrutement, formation et gestion des carrières, communication, relations sociales, négociation des accords d’entreprise, management, droit disciplinaire et litiges prud’homaux, risques psycho-sociaux et santé au travail ...

J’ai piloté la mise en place de structures de représentations du personnel, dans des contextes de reprises de nouvelles activités, avec des conventions collectives différentes, des opérations de fusion-acquisition, des montages de type LBO, la reconnaissance d’unité économique et sociale…

Aguerri au dialogue social et à la négociation, j’ai toujours eu comme objectif de favoriser les relations avec les partenaires sociaux (avec les représentants en interne, mais également au niveau des fédérations syndicales), de mettre en œuvre un dialogue constructif, tout en préservant les intérêts de l’entreprise, et de favoriser ainsi la préservation d’un bon climat social. Et pour cela, j’ai toujours essayé de sortir du cadre et des carcans habituels, en initiant des projets novateurs et ambitieux.

Formateur aguerri, j’ai été amené à construire des programmes de formation, avec un cadre pédagogique structuré, et j’ai animé en qualité d’intervenant externe des cours en Université ou dans des écoles (dans les domaines liés au management, à la mise en place de systèmes Paie et SIRH, le droit disciplinaire, l’application concrète du droit du travail en entreprise, les problématiques liées à la durée du temps de travail, les relations sociales…). J'ai récemment mis en place des modules de formation afin d'appréhender l'impact des ordonnances MACRON, de maitriser les conditions de la mise en place du CSE, les nouveaux enjeux des négociations en entreprise et dans les branches professionnelles...

J’ai également une expertise dans l’organisation de séminaires, de conventions d’entreprises, de mise en œuvre de challenges et d’évènements visant à une meilleure cohésion.

Je suis aussi musicien « amateur » (batteur et chanteur), avec une expérience de pratique de la musique comme vecteur de cohésion en entreprise, de confiance en soi.

Je suis également enseignant, et donne aujourd'hui des cours à l'ESM-A (école de commerce ,à Lognes) à des élèves en alternance (Master avec spécialisation RH), à SUPdesRH, au CESI et au sein d'autres écoles. J'anime également des formations RH en entreprises, soit en direct, soit pour le compte de prestataires.



Mes compétences :

Droit du travail

Management

Relations sociales

Conseil RH

Paie

Musique

Recrutement cadres

Formation professionnelle