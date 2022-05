J'ai une expérience de plus de quinze années dans le domaine de la propreté, ayant exercer plusieurs fonctions commercial,puis inspecteur, et chef de secteur. A ce jour je suis a la recherche d' un poste àl'exploitation. Egalement je suis jury pour plusieurs organismes ( l'afpa- l'instep-et cammas)je valide les compétences des candidats pour le titre professionnel d' agent de propreté et d'hygiène.