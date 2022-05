Patrice GELLEE

Qui n’a pas un jour rêvé d’exercer un métier en adéquation avec ses passions et encore mieux d’en vivre ?

Après presque 3 décennies en ingénierie Oil & Gas au Service Achats, agrémentées de voyages de Houston à Tokyo en passant par Skikda, Beijing, Shanghai et autres, un PSE a mis un terme à cette vie pour le moins trépidante.

Ne souhaitant pas être fataliste et rester un acteur passif de ma situation, j’ai rebondi pour devenir l’auteur et l’acteur de ma nouvelle vie, c’est ainsi que j’ai fondé en 2019 la société Reflex Drones.

Reflex drones, située dans le sud de l’Essonne, est une société spécialisée dans les prestations de service de prises de vues aériennes à partir de drones civils, et plus généralement toutes activités liées à la photographie et la vidéo.

Les suivis de chantiers, les inspections, les expertises, l’orthophotographie, mais également les prises de vue pour les collectivités locales, les promoteurs immobiliers et les gestionnaires de patrimoines sont les secteurs d’activités privilégiés par Reflex Drones.



Mes compétences :

Telepilote professionnel