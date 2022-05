• Expériences avérées au sein de grands groupes internationaux.

• Management et culture d’équipe.

• Interface contrôle de gestion, logistique, ressources humaines et direction.

• Key User SAP module SD (migration).

• Lobbying et implication sur les suivis de production.



Mes compétences :

Gestion

Direction générale

Lobbying

Management

SAP SD

Budgets

Développement commercial

Gestion de projet

Distribution

Logistique

Ressources humaines