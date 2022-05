Patrice GERARD

Diplômé d'une école supérieur en transport de personnes (dip. Niveau III) et fort d'une expérience de plus de 19 ans sur le réseau urbain d'Orléans. Fondamentalement attaché à la culture client et à la notion de qualité de service acquise au fils de mes expériences , je cherche aujourd'hui à partager cette plus-value au quotidien en conjuguant "amélioration des conditions de travail du personnel roulant" et "recherche de performance économique"



Mes compétences :

Tramway

Transports urbains

Analyse statistique

Management

Gestion de la production

Buses

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion de la capacité

Transport interurbain

Planification