Patrice GERARD

Création de sites internet



PGWEB est spécialisé dans la création de sites internet sous Joomla 3.4 (sites vitrines, sites marchands) et la migration Joomla (1.5 vers 2.5, 2.5 vers 3.4)



Intégration Typo3, Wordpress, PrestaShop.



PGWEB intègre votre maquette graphique dans Joomla, Typo3, Wordpress, PrestaShop, Jimdo.



Responsive design



PGWEB assure la compatibilité avec les mobiles et tablettes de votre site web Joomla, Wordpress ou Prestashop.



Formation



PGWEB propose une formation à la gestion de contenu sous différents CMS (Joomla, Typo3, Wordpress, PrestaShop) adaptée à votre expérience, votre projet et vos besoins spécifiques.



Animation



Mise à jour de site internet existant, ajout de fonctionnalités, modification de feuille de style.



Référencement



Adaptation et construction de votre site web autour des mots clés sélectionnés.

Soumission de votre site aux Moteurs de recherche principaux, amélioration de la popularité de votre site.

Conseils et formation pour l'amélioration continue du référencement de votre site.



Mes compétences :

Web

Joomla!

Typo3

Virtuemart

CSS

PrestaShop

HTML

Wordpress

JQuery

PHP

JavaScript