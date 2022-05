Patrice GERMAINE

Mon parcours professionnel m’a conduit à manager des équipes et piloter des projets et opérations dans les secteurs industriel et public, en études, en qualité et en travaux.

Responsable E&D dans l’armement terrestre (étatique), je choisis de rejoindre la Qualité lorsque le Groupe devient "industriel" (obtention de la certification ISO 9001). Pour un retour aux Etudes comme chef de projet, je valide mes acquis par un bilan de compétences et une certification en Management de Projet.

J’ai l’opportunité d’intégrer une collectivité en tant que DST, poste passionnant avec un relationnel fort répondant totalement à mes aspirations. Mettant à profit mes compétences managériales et techniques en renouant avec ma passion pour le BTP, je participe au développement stratégique (aménagement et travaux) en appui aux élus.

Avec un profil études et travaux, je suis chassé par un cabinet d'ingénierie pour une mission AMOA VRD Paris intramuros, probante en termes de projets sensibles à fortes contraintes.

Intégrant une collectivité de 17 Mhab, je dois démontrer ma capacité à manager une équipe de 60 agents mais suis évincé par mon style de management « Souder pour mieux servir » alors que j’ai emporté l’adhésion de mes services.

Manager et homme de terrain, j’allie analyse, synthèse et anticipation à être force de proposition dans une dynamique d’amélioration, d’organisation et de coordination ; objectif : résultat et satisfaction client.

Pour rebondir en adéquation avec la perspective de la retraite, je souhaite offrir mes services et mon expérience par la transmission de savoirs au travers de missions à profil transversale et stratégique en termes de "Construction", dans le secteur public ou privé.

Immédiatement disponible ; mobilité IdF + déplacements nationaux (expatriation francophone à négocier)



Mes compétences :

Assainissement

Bâtiment

BTP

Conception

Coordination

Génie civil

Gestion Projet

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

Management

Manager

MOA

MOE

Organisation

Planification

Réalisation

travaux publics

Voirie