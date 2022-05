Patrice GHEYSENS

Bonjour,

10 années d expériences sur les hyper-fréquences, études, fab et installations d émetteurs TV sur le marché Français et outre mer, recettes avec les clients..

chantiers divers en France et à l’étranger. (formations, Migrations de lignes de Fabrications, traca globale..)

informatisation de lignes de Production (mise sur serveur des moyens, outils de gestions de Productions, outils d automatisation et visualisation, réduction des coûts..)

administrateur informatique.



actif et impliqué, je me lance avec détermination sur les chantiers qui me sont proposés. je me suis habitué aux défis, et que cela soit en France ou a l étranger, je reste partant.



Mes compétences :

Gestion informatique

Systèmes hyperfréquences

Électronique

Relation client

Administration réseaux

Développement informatique (VB/SQL/POSTGRES)