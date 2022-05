Patrice GIBELLIN

Ingénieur en Génie Industriel, mes expériences et mes interventions dans des secteurs aussi variés que la pétrochimie, le nucléaire, la biologie médicale, l'agroalimentaire et la formation professionnelle m'ont permit d'acquérir de fortes compétences dans les domaines :

- de l'encadrement d'équipe pluridisciplinaire sur des chantiers

- des démarches de management de projets Qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement

- de l'Automatisme et des Procédés de Contrôle Commande Industrielles

- de la Formation en Qualité et Automatisme



Ma devise ; l’amélioration continue



DOMAINES DE COMPETENCES :



Encadrement :

- Gestion d’équipe pluridisciplinaire, Supervision & suivi de chantier (25 personnes)

- Gestion de budget

- Planification



Technique - Automatisme :

- Gestion de projets, Elaboration de cahiers des charges

- Conception, Réalisation & Mise en Œuvre de projets d’automatisation

- Veille technologique

- API Siemens, Rockwell - Allen Bradley, Schneider - Télémécanique



Qualité – Hygiène – Sécurité – Environnement :

- Force de proposition dans la définition de la politique qualité et des objectifs à atteindre.

- Modélisation de processus, Définition de Tableau de Bord & Indicateurs, Enquêtes satisfaction clients…

- Elaboration de cartographie des compétences, Définition de fiches de poste,

- Auditeur & Responsable d’audit

- Référentiels : ISO 9001, ISO 14001, ISO 19011, GBEA, ISO 15189, Document Unique & OHSAS 18001



Formation :

- Conception & animation de formations en Automatisme

- Conception & animation de formations en démarche QHSE





Mes compétences :

Audit

ISO 14001 Standard

Système Management

ISO 900X Standard

Benchmarking

Contrôle-commande

Automatismes industriels