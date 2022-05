Patrice GODART

Aligner les SI décisionnels sur la stratégie d'entreprise



Allier les cultures Finances et Informatique



Associer l'ambition fonctionnelle, l'urbanisme et la méthodologie pour un service client de bout en bout :

relation commerciale durable

conseil opérationnel indépendant

engagements projet fermes

formation et gestion du changement

expertise innovante

support et maintenance applicative pérennes



Mes compétences :

agile

Big Data

BSC

Budget

Conseil

Contrôle de gestion

CPM

Décisionnel

EPM

Finances

FPM

KPI

Management

Organisation

Performance

Reporting

Schéma directeur

Simulation

Tableau de bord