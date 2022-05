Patrice GODARD

Ingénieur en informatique passionné et pro-actif, je travaille actuellement pour Orange Business Services IT&Labs.

J'interviens sur des mission d'audit d'applications, de conseil et de conception.



A part ça je joue de la basse, j'apprends le chinois et je pilote des p'tits avions.



Je ne suis pas en veille d'opportunités mais je suis ouvert aux demandes de contacts en lien avec mon métier et mes autres activités.



Mes compétences :

Architecte

Aviation

Chef de projet

Chine

Chinois

Intranet

J2EE

JAVA

JavaEE

Musique

Spring

Technique

Web