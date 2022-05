Vincent DROUET

Bonjour et merci de prendre quelques minutes pour consulter mon profil.



Depuis Novembre 2013, j'occupe la fonction de Chargé d'Etudes en Intelligence Economique et Stratégique au sein du Cabinet d'experts STRATINNOV.



J'ai pour mission de développer le Pôle Gainium du Cabinet, nouvelle offre qui permet ainsi d'accompagner les entités innovantes dans la valorisation technologique, la sécurisation des financements publics, le positionnement marché et la sécurisation des aspects juridiques.



Au sein de STRATINNOV j'ai pour mission d'implémenter une démarche d'intelligence économique interne et nous avons aussi pour ambition de faire bénéficier nos clients et partenaires de cette nouvelle approche de leurs environnements.



STRATINNOV est un cabinet d'expertise créé en 2010 par 3 docteurs en Sciences et basé à proximité du plateau de Saclay.



Notre mission : L'accompagnement global des entreprises à caractère innovant dans leur développement.



STRATINNOV regroupe des compétences pluridisciplinaires et transversales pour répondre efficacement aux besoins clients (management, sciences de l’ingénieur, intelligence économique & stratégie).



Notre engagement :

Une réactivité forte et une expertise adaptée à des marchés en évolution permanente, permettant de fournir un service efficace, rentable et attractif, assorti de garanties de succès.



Nos services :

Ingénierie Scientifique et Technique :

= > Assistance à la maîtrise d'oeuvre pour le pilotage de projets d'innovation.

= > Réalisation de veilles technologiques et d'états de l'art.

= > Réalisation de sourcing technologique.



Ingénierie Informationnelle :

= > Réalisation d'études d'opportunité technico-économiques.

= > Réalisation de veille concurrentielle et études de marché.

= > Réalisation d'analyse sectorielle et de positionnement stratégique.



Ingénierie Financière de la R&D et de l'Innovation :

= > Mobilisation de l'ensemble des aides et subventions publiques.

= > Recours aux incitations fiscales et sociales dédiées.

= > Réponse aux appels à projets.



Au plaisir d'échanger avec vous.



Mes compétences :

Intelligence économique

Business intelligence

Conseil

PME

CRM

Web 2.0

Veille

Réseaux sociaux

Innovation

ERP

LaTeX

Omnigraffle