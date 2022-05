Patrice GOLDENBERG

SPECIALISTE DEPUIS 1990 DU TRANSPORT RO/RO SUR LA RELATION MAGHREB (MAROC ET TUNISIE)



J'ai commencé à commercialiser ces lignes chez M&M où j'étais le Directeur Maghreb.

J'ai créé la société GERMANETTI SARL en 2002, j'en ai été le gérant et suis toujours associé actuellement.

J'ai quitté GERMANETTI en fin d'année 2011 et je me suis consacré à créer un réseau et investir de façon à créer une entreprise de commissionnaire et transport et transport routier avec, comme axe prioritaire, la Tunisie et le Maroc. Je suis en mesure d'assurer des lignes de groupage ou complet depuis l'Italie, la Belgique, l'Angleterre, la Hollande, le Portugal ou l'Espagne jusqu'en Tunisie et Maroc.

A ces axes prioritaires, j'ajoute l'Algérie, la Lybie et Malte.

Je me suis orienté aussi sur les Etats Unis et l'Asie par voie aérienne ou maritime.



Mes compétences :

Transport