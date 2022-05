Proche de Montpellier, à l'Espace Bocaud de Jacou (34), la chocolaterie Gonzalez vous propose un large choix de chocolats, biscuits, macarons, confiseries, pâtisseries et glaces. Patrice Gonzalez [ Maître Artisan Chocolatier] se démarque par ses recettes traditionnelles et authentiques mais aussi par la création de chocolats originaux. Le chocolatier Gonzalez élabore une grande variété de spécialités maison : des chocolats (Prix Sélection Hérault Gourmand 2005) mais aussi pâtisseries, caramels, glaces, nougats, pâtes de fruits (Prix Excellence Hérault Gourmand 2006) et dernièrement le 1er prix ARTINOVART 2013-2014 catégorie "Passion et tradition".



Laissez-vous séduire par ses spécialités et ses créations étonnantes...