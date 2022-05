J’ai aujourd’hui en charge le développement des activités socioculturelles pour le compte de l’association la Résidence Sociale, sise à Levallois Perret qui est reconnue d’utilité publique et œuvre depuis plus de 100 ans auprès des personnes fragilisées.



Propriétaire du Château de Briançon sur la commune de Bauné (Maine et Loire) depuis 1941, elle y propose depuis l’été dernier, un ensemble de salles pouvant accueillir de 5 à 40 personnes pour des séminaires, des formations ou autres événements professionnels et/ou festifs … et jusqu’à une centaine pour des cocktails par exemple.



A 15 mn d’Angers, 10 mn des autoroutes A11 et A85, Le Château de Briançon est idéalement situé entre les métropoles régionales de Nantes, Le Mans et Tours.



Le site est également aménagé pour vous héberger (14 chambres spacieuses et confortables qui peuvent accueillir jusqu’à 28 personnes en chambre double) et vous restaurer (salle modulable, jusqu’à 50 personnes en formule banquet).

Nous vous proposons, via notre réseau de traiteurs, une cuisine traditionnelle avec des produits frais.



Nous mettons à votre disposition, sur notre site de 10 hectares, toutes les commodités nécessaires pour vous accueillir en pension complète.

Un événement à organiser ? N’hésitez pas à nous contacter au 02 41 66 11 80



Patrice GOURRAUD

Responsable du développement socioculturel





Mes compétences :

Conduite et gestion de projets

Management équipes projets

Gestion des Ressources Humaines

Construction et animation de modules de formation

Conduite du changement et accompagnement

Analyse de pratiques professionnelles

Management d’équipes pluridisciplinaires