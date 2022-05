Patrice GREE

Libraire durant une trentaine d'année, ayant pour spécialité le voyage, j'ai crée " Le Journal Touristique " en 2010. Annuel, le JT est à la fois un journal touristique destiné aux locaux et un journal local destiné aux touristes. Il paraît sur les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-loire, du Puy-de-Dôme, de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de la Saône et Loire, de l'Yonne et la région Franche-Comté. Il répertorie et classe par secteur géographique des centaines de petites fêtes de village, de grands festivals et de manifestations culturelles, gastronomiques, sportives modestes ou ambitieuses - c'est pareil ! - durant la période estivale, plus une sélection - très très personnelle - de sites, de châteaux et de musées.

La finalité du Journal Touristique est de permettre une découverte plus en profondeur des richesses de ce pays et d'y localiser les sources d'énergies humaines dont nous avons tous besoin en ces temps périlleux.









