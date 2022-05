Maître Patrice GRIEUMARD est avocat spécialiste en Droit Commercial - Procédures collectives et entreprises en difficultés. Son Cabinet est certifié ISO 9001 - 2008 par le Bureau VERITAS.





A ce titre, il intervient habituellement depuis 1996 dans des dossiers relatifs à la sous-traitance notamment aéronautique dans le cadre de missions d'assistance et de représentation.





Ses interventions l'ont conduit à mettre en place des outils de gestion des risques fournisseurs et à coordonner des groupes de travail dans le cadre du suivi de dossiers de crise liés à la défaillance d'entreprises.





Il a ainsi accompagné la mise en place d'outils de gestion de la veille fournisseur afin de permettre une identification et une anticipation des difficultés, mais également une gestion en amont du retournement du tissu de la sous-traitance aéronautique.





Il dispose ainsi d'une technicité éprouvée en matière d'élaboration, de négociation et de suivi de l'exécution de contrats de sous-traitance industrielle, mais également de traitement de dossiers contentieux liés aux problématiques générées par les relations fournisseurs/donneurs d'ordre.





Cette expérience lui permet d'appréhender avec pragmatisme les contraintes et les enjeux des activités aéronautiques et de cerner les exigences de ce secteur.



