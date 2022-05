Patrice GROSS

Directeur de Projets à l'internationnal dans le domaine de l'oil & gas, la pétrochimie, l'eau, l'energie en contrat EPC.

Maîtrise des processus de conduite de projet: QHSE, procédés, planning, finance, documentaire, achats, construction et contractuel. Anglais et Italien courant.

Forte capacité à créer, mettre en place, manager et motiver des équipes projets pluridisciplinaires et multi-sites avec plus de dix ans d'expérience en ingénierie.

Grande connaissance des spécificités des industries à risques pétrolières, gaz et chimiques avec plus de dix ans d'expérience.

Le manager de nouveaux challenges audacieux, innovants et responsables.